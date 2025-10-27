أعربت الجالية الكشميرية في الخارج عن غضبها تجاه حكومة إسلام آباد بسبب ما وصفوه سوء الإدارة في كشمير الخاضعة لإدارة باكستان، واصفةً باكستان بـ"سفينة غارقة" لا يرغب أحد في ركوبها.

وأكد الكشميريون أن علاقتهم بإسلام آباد لا تزال متوترة، إذ لا تتوافق هويتهم الثقافية والعرقية مع جوهر العقيدة الإسلامية . وقد دفع هذا البعض إلى التفكير في تشكيل حكومة في المنفى تمثل الكشميريين من كشمير الخاضعة لإدارة باكستان.

ومؤخرًا، نظم الكشميريون البريطانيون إضرابًا عن الطعام أمام الباكستانية في لتسليط الضوء على محنة الكشميريين، بعد أن قمعت قوات الأمن الباكستانية احتجاجاتهم المطالبة بالحقوق الأساسية بعنف مؤخرًا.

وأفاد خان، المقيم في لندن، كيف نظم المغتربون الباكستانيون من كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية احتجاجات، وأوقفوا سيارات دبلوماسيين باكستانيين، ورددوا شعارات في المملكة المتحدة، احتجاجًا على رقابة الإنترنت والقمع الوحشي. وقال: "ملايين الكشميريين في الخارج في محنة شديدة. لا أخبار عن عائلاتهم. لكن تذكروا - جميع الكشميريين الأجانب يراقبون. ستُحاسب الأمور عندما يحين الوقت".

وقال جميل مقصود، رئيس في حزب الشعب الكشميري الوطني الموحد، إن الكشميريين يكرهون العيش في باكستان، إذ يُحرمون من والتعليم والتنمية وفرص العمل. وأضاف: "إنه الفساد المستشري، والتفضيل والكراهية، والمحسوبية، والأسلوب الذي فرضوه علينا. لقد أشعلت القيود الدستورية غضب السكان المحليين". "باكستان تُغرق سفينة ، ولسنا مستعدين لركوبها".

وقال الدكتور ياسين ، الناشط السياسي الكشميري المقيم في لندن، إن القادة الباكستانيين نهبوا موارد كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية على مدى العقود الثمانية الماضية، مُعطين الأولوية للمكاسب الشخصية على رفاهية شعبهم. وقال: "إن الانقسام المتزايد بين بعض الباكستانيين والكشميريين واقع مؤلم يتطلب التأمل... عندما كشميري باكستان، غالبًا ما ينبع ذلك من الإحباط أو الجهل أو الخوف".