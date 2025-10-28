الملكة رانيا تعلق على احداث غزة

وتساءلت في مقابلة أجراها المراسل الخاص لقناة " " البريطانية فريدريك كيني: "هل تتخيل ماذا يعني أن تكون والدا خلال العامين الماضيين؟ أن تشاهد أطفالك يعانون، ويتضورون جوعا، ويرتجفون من الخوف، وأنت عاجز تماما عن فعل أي شيء، وأن تعلم أن العالم كله يشاهد ولا يفعل شيئا".وتابعت الملكة:"ذلك الكابوس هو كابوس أي والد، لكنه كان الواقع اليومي للفلسطينيين خلال العامين الماضيين".وأضافت في حديثها عن تبعات الحرب: "الأمر لا يتعلق فقط بالأرقام، بل بالوسائل التي استُخدمت، وبالتجريد من الإنسانية، وبحقيقة أن الطعام استُخدم كسلاح حرب. وبأن أشياء مثل الأدوية ومسكنات الألم والتخدير لم يُسمح بدخولها إلى الأراضي. لا يوجد أي مبرر لذلك".وأشادت الملكة الأردنية بجهود الرئيس الأمريكي في التوصل إلى وقف إطلاق النار في ، وقالت: "لأكون منصفة، كان أول رئيس منذ فترة طويلة يمارس ضغطا فعليا على ".وأضافت: "في السابق، عندما كانت (إسرائيل) تتجاوز الخطوط، كان الرئيس الأمريكي قد يكتفي ببضع كلمات التوبيخ أو مجرد تحذير بسيط. أما الرئيس ترامب فقد نجح فعلا في حمل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على الموافقة لوقف إطلاق النار. وآمل أن يواصل الانخراط في هذه العملية، لأنه كما قلت، هذه مجرد خطوة أولى".ولفتت الملكة إلى أن طريق إعادة إعمار غزة "سيكون طويلا وشاقا".