اعلان حالة الطوارئ في فرنسا بسبب تفشي فيروس

وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل بلاغات متعددة عن طيور نافقة في المنطقة، ما أثار قلقًا واسعًا من احتمال انتشار الفيروس بين الطيور المهاجرة خلال موسم الهجرة الخريفي.وبحسب ما أوردته صحيفة "سود " الفرنسية، فقد تم الإبلاغ عن أولى الحالات يوم السبت، عندما عثرت سيدة أثناء تنزّهها بين منطقتي شاتو غران مين وأنجولوس في سانت إميليو على طائر كركي ميت، لتقوم بإبلاغ عائلتها والسلطات المحلية على الفور. وأوضحت ابنتها غويناييل أن والدتها تمرّ بتلك المنطقة يوميًا ولم تلحظ وجود الطائر في اليوم السابق، ما جعل الأمر مثيرًا للريبة، خاصةً أن طائر الكركي يُعد من الأنواع المحمية في .وأكدت محافظة في بيان رسمي أن خطر الإصابة بإنفلونزا الطيور عالية الضراوة (IAHP) مرتفع حاليًا في المنطقة، مشيرة إلى أن الفيروس ينتشر على نحو خاص بين الطيور المهاجرة في هذا الوقت من العام. وشدّد البيان على أنه "يُمنع منعًا باتًا لمس أو جمع جثث الطيور النافقة، ويجب إبلاغ البلدية أو الجهات الحكومية المختصّة فور العثور على أي حالة مماثلة".ويُحذّر الخبراء من أن فيروس إنفلونزا الطيور قادر على الانتقال بسرعة بين الطيور البرية والدواجن، ما يهدّد بإلحاق خسائر جسيمة بقطاع تربية الطيور إذا لم تُتّخذ إجراءات احترازية صارمة. وتتابع والبيئة الفرنسية الوضع ميدانيًا عبر فرق متخصّصة تجمع عينات من الطيور النافقة لتحليلها مخبريًا وتحديد مصدر العدوى بدقة.ودعت السلطات الفرنسية السكان إلى توخّي الحذر وعدم لمس أو نقل الطيور الميتة، كما طالبتهم بتجنّب الاقتراب من أي طيور مريضة أو نافقة، تجنّبًا لاحتمال انتقال العدوى. وأكدت أن الإبلاغ السريع عن مثل هذه الحالات يُسهم في السيطرة على انتشار الفيروس والحدّ من مخاطره على العامة والبيئة.وفي ظل هذه المستجدّات، تواصل الجهات المعنية في فرنسا مراقبة مسارات الطيور المهاجرة بدقة، وسط حالة استنفار وقائي تهدف إلى منع تحوّل الحالات المكتشفة في جيروند إلى بؤرة وبائية جديدة خلال الأشهر المقبلة من فصل الخريف (تشرين الأول/أكتوبر – تشرين الثاني/نوفمبر).