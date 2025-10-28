الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
o
روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لنشر أسلحة في الفضاء
اعلان حالة الطوارئ في فرنسا بسبب تفشي فيروس
اعلان حالة الطوارئ في فرنسا بسبب تفشي فيروس
دوليات
2025-10-28 | 10:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
العين الاخبارية
9 شوهد
أعلنت السلطات الفرنسية رفع مستوى التأهّب الصحي إلى الدرجة المرتفعة عقب العثور على عدد من الطيور النافقة في منطقة
جيروند
، الواقعة جنوب غربي
فرنسا
، نتيجة الاشتباه بإصابتها بإنفلونزا الطيور عالية الضراوة (IAHP).
وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل بلاغات متعددة عن طيور نافقة في المنطقة، ما أثار قلقًا واسعًا من احتمال انتشار الفيروس بين الطيور المهاجرة خلال موسم الهجرة الخريفي.
وبحسب ما أوردته صحيفة "سود
ويست
" الفرنسية، فقد تم الإبلاغ عن أولى الحالات يوم السبت، عندما عثرت سيدة أثناء تنزّهها بين منطقتي شاتو غران مين وأنجولوس في سانت إميليو على طائر كركي ميت، لتقوم بإبلاغ عائلتها والسلطات المحلية على الفور. وأوضحت ابنتها غويناييل أن والدتها تمرّ بتلك المنطقة يوميًا ولم تلحظ وجود الطائر في اليوم السابق، ما جعل الأمر مثيرًا للريبة، خاصةً أن طائر الكركي يُعد من الأنواع المحمية في
فرنسا
.
وأكدت محافظة
جيروند
في بيان رسمي أن خطر الإصابة بإنفلونزا الطيور عالية الضراوة (IAHP) مرتفع حاليًا في المنطقة، مشيرة إلى أن الفيروس ينتشر على نحو خاص بين الطيور المهاجرة في هذا الوقت من العام. وشدّد البيان على أنه "يُمنع منعًا باتًا لمس أو جمع جثث الطيور النافقة، ويجب إبلاغ البلدية أو الجهات الحكومية المختصّة فور العثور على أي حالة مماثلة".
ويُحذّر الخبراء من أن فيروس إنفلونزا الطيور قادر على الانتقال بسرعة بين الطيور البرية والدواجن، ما يهدّد بإلحاق خسائر جسيمة بقطاع تربية الطيور إذا لم تُتّخذ إجراءات احترازية صارمة. وتتابع
وزارة الزراعة
والبيئة الفرنسية الوضع ميدانيًا عبر فرق متخصّصة تجمع عينات من الطيور النافقة لتحليلها مخبريًا وتحديد مصدر العدوى بدقة.
ودعت السلطات الفرنسية السكان إلى توخّي الحذر وعدم لمس أو نقل الطيور الميتة، كما طالبتهم بتجنّب الاقتراب من أي طيور مريضة أو نافقة، تجنّبًا لاحتمال انتقال العدوى. وأكدت أن الإبلاغ السريع عن مثل هذه الحالات يُسهم في السيطرة على انتشار الفيروس والحدّ من مخاطره على
الصحة
العامة والبيئة.
وفي ظل هذه المستجدّات، تواصل الجهات المعنية في فرنسا مراقبة مسارات الطيور المهاجرة بدقة، وسط حالة استنفار وقائي تهدف إلى منع تحوّل الحالات المكتشفة في جيروند إلى بؤرة وبائية جديدة خلال الأشهر المقبلة من فصل الخريف (تشرين الأول/أكتوبر – تشرين الثاني/نوفمبر).
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
انفلونزا الطيور
فرنسا
انتشار
وزارة الزراعة
جنوب غرب
نوفمبر
جيروند
الصحة
السري
ويست
