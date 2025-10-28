قيمة أبل تتجاوز الـ4 تريليونات دولار

وانضمت ابل بذلك الى عملاقي التكنولوجيا الآخرين، إنفيديا ومايكروسوفت، اللذين حققا هذا الإنجاز في وقت سابق من هذا العام.وارتفع سهم أبل بنسبة 0.1% يوم الثلاثاء، مواصلةً بذلك انتعاشها القوي، مدعومةً بمبيعات قوية لهاتف آيفون 17 بما في ذلك في ، وهي سوق رئيسية كانت الشركة تعاني فيها من ضعف الأداء سابقاً.يمثل هذا الاتجاه تحولاً في مسار أبل مقارنةً ببداية هذا العام، عندما انخفض سهم الشركة بشكل حاد مع مواجهتها العديد من التحديات، من الرسوم التي فرضها إلى تأخيرات في منتجات والضغوط لبناء هواتفها الذكية محلياً، وقد خسرت الشركة أكثر من 310 مليارات دولار من قيمتها السوقية في يوم تداول واحد في أبريل.