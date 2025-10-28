إسرائيل تقرر فرض "عقوبات على حماس".. هجمات فورية بدأت

أفاد الإسرائيلي بأنه وجه المستوى العسكري بتنفيذ ضربات قوية فورا في قطاع ، في ختام مشاورات أمنية.







وأفاد مصدر سياسي إسرائيلي إنه، في ضوء "الانتهاكات الخطيرة من جانب حماس"، تقرر خلال النقاش الذي عُقد لدى رئيس الوزراء فرض عقوبات على الحركة، مع التأكيد على أنه "سيكون هناك رد قوي".



وحسب "معاريف"، شاركت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في قصف أهداف في رفح. وبحسب مصدر عسكري، فإن نشاط الجيش الإسرائيلي حاليا هو "لصد مقاتلي حماس لمنعهم من تعريض قوات الجيش الإسرائيلي العاملة من الجانب الشرقي في "الخط الأصفر" للخطر".

وزعمت "معاريف" أن الحادثة بدأت "عندما قام المقاتلون أولاً بإطلاق صاروخ مضاد للدروع، ثم نفذوا إطلاق نار قنص"، لافتة إلى أن " يشن هجوما في المنطقة في ضوء الانتهاكات الخطيرة من جانب حماس، وتقرر في مناقشة لدى رئيس الوزراء اتخاذ عقوبات" ضد الحركة، وأنه "سيكون هناك رد قوي".

وتأتي هذه الحادثة بعد مقتل الضابط يانيف (26 عاما)، قائد سرية في الكتيبة 932، ، والرقيب أول إيتاي يافيتس (21 عاما)، مقاتل في برنامج إيرز بالكتيبة 932، لواء ناحال، في معركة جنوب قطاع غزة، خلال الهجوم المشترك لحماس على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في رفح.

وفي نفس الحادث، أصيب ثلاثة جنود آخرين بجروح مختلفة. ووقعت الحادثة بينما كانت قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في رفح على محور تانزير، الذي يقع في منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية. وقد أدى هذا الهجوم، إلى هجمات مضادة من الجيش الإسرائيلي، والتي استمرت منذ ساعات الصباح.