"حماس": ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار

أكدت حركة "حماس" مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، مشددة على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان للحركة: "تؤكد حركة حماس بأنه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، وتؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، قبل أيام، مقتل ضابط قائد سرية وجندي وإصابة عسكري ثالث في معارك رفح جنوبي قطاع .

وأضافت الحركة أن "القصف الإجرامي الذي نفّذه جيش الاحتلال الفاشي على مناطق من قطاع غزة، يمثّل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في برعاية الرئيس الأمريكي ".



ولفتت حماس الى أن "هذا الهجوم الإرهابي هو امتدادٌ لسلسة الخروقات التي تم ارتكابها خلال الأيام الماضية، من اعتداءات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، واستمرار إغلاق معبر رفح، ما يؤكّد الإصرار على انتهاك بنود الاتفاق ومحاولة إفشاله".



وطالبت الوسطاء الضامنين للاتفاق بـ"التحرّك الفوري للضغط على الاحتلال، وكبح تصعيده الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، ووقف انتهاكاته الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه ببنوده كافة".



وهزت انفجارات عدة، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة غزة، بعد أن وجه الإسرائيلي ، المستوى العسكري بتنفيذ ضربات قوية فورا في قطاع غزة، في ختام مشاورات أمنية.