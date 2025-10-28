روسيا تعلن تدمير "مسيرات أوكرانية" متجهة نحو موسكو

وكتب سوبيانين في قناته على منصة : "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع ثلاث طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه ".وأشار العاصمة الروسية إلى أن عناصر يعملون في مكان سقوط حطام المسيرات.وكان سوبيانين قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن إسقاط طائرة مسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة موسكو.كما أعلنت الثلاثاء أن وسائل الدفاع الجوي رصدت ودمرت 15 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق خمس مقاطعات روسية.