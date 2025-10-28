حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة وخان يونس

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مخيم الشاطئ، ومحيط ، غرب مدينة ، بالإضافة إلى غارة استهدفت حي شرق المدينة. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية دير البلح وسط القطاع.وشمل الهجوم الإسرائيلي قصف محيط شارع بعدد من الصواريخ الحربية، واستهداف الساحة الخلفية للمستشفى.ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عبر خطة الرئيس الأمريكي .وكان الإسرائيلي ، قد أكد مساء الثلاثاء أن تلقت تعليمات بشن ضربات قوية على غزة فورا، وذلك بعد استكمال المشاورات الأمنية.