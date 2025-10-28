انتشال جثث 18 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

وأوضح فرع في مدينة صبراتة، وهي بلدة ساحلية تبعد نحو 76 كيلومترا غرب ، أنه تلقى بلاغا بانقلاب القارب في وقت متأخر من مساء الاثنين، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ انتشلت الجثث من الشاطئ القريب من ميناء صرمان، حيث أظهرت الصور التي نشرها الفرع متطوعي الأحمر وهم يحملون الجثث ويضعونها في أكياس بلاستيكية بيضاء قبل نقلها بسيارات الإسعاف، بينما قدّم المسعفون الإسعافات الأولية للناجين.