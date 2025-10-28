استهداف حاجز أمني بريف السويداء جنوبي سوريا

وسبق أن أفادت قناة "الإخبارية السورية" نقلا عن مصدر أمني بمقتل شخصين وإصابة آخرين بإطلاق مسلحين مجهولين النار على حافلة ركاب عند محطة محروقات "مرجانة" على طريق دمشق السويداء.

وجاء في بيان صادر عن محافظة السويداء عبر قناتها في "تلغرام": "استهداف حافلة نقل ركاب على طريق دمشق – السويداء من قبل مجموعة خارجة عن القانون، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، وسط استنفار الجهات المعنية ومتابعة التحقيقات".

وأضاف البيان "نُدين هذا العمل الجبان الذي يستهدف أمن المواطنين وسلامة الطرق العامة".