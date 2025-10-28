"وول ستريت": صاروخ قد يمنح موسكو ميزة بمفاوضات مع واشنطن

وأوضحت الصحيفة أن صاروخ "بوريفستنيك" يشكل "تهديدا محتملا لنظام الدفاع الصاروخي 'القبة الذهبية' الذي اقترحه الرئيس الأمريكي بفضل قدرته على الطيران على ارتفاعات منخفضة"، مما قد يمنح "ميزة ضغط محتملة في مفاوضات مراقبة الأسلحة إذا استؤنفت".يأتي هذا في أعقاب إعلان الرئيس في 20 مايو الماضي، عن قرار السلطات الأمريكية بشأن هيكل نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"، والذي تقترح إدارته تخصيص حوالي 175 مليار دولار له، على أن يستغرق إنشاؤه أقل من ثلاث سنوات.من جهة أخرى، أعلن رئيس للقوات المسلحة الروسية في 26 أكتوبر الجاري، عن الانتهاء من اختبارات الصاروخ الجوال "بوريفستنيك" ذي المدى غير المحدود، حيث بقي في الجو حوالي 15 ساعة، وقطع مسافة 14 ألف كم.