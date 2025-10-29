هل سيرشح ترامب لولاية ثالثة؟

وخلال رحلته على متن الطائرة الرئاسية من إلى أمس الأربعاء، قال للصحفيين: "النص الدستوري واضح في هذا الشأن، أنا غير مسموح لي بالترشح، وهذا أمر مؤسف حقا".وجاءت تصريحات ترامب، التي تكرر تأملاته المتقطعة حول ولاية ثالثة، بعد يوم واحد من تصريح رئيس بأن بقاء ترامب في أمر مستحيل. حيث صرح ، وهو جمهوري مقرب من ترامب، للصحفيين في : "لا أرى أي مسار قانوني لذلك"، موضحا أنه ناقش هذه المسألة مع الرئيس واطمأن إلى فهمه للقيود الدستورية.واستشهد جونسون بالتعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي الذي يمنع الترشح لولاية ثالثة، مشيرا إلى أن عملية تعديل هذا النص تتطلب إجراءات معقدة تستغرق سنوات طويلة وتحتاج إلى موافقة الولايات وأعضاء . ووصف جونسون المخاوف من ولاية ثالثة محتملة بأنها "مبالغ فيها"، قائلا: "الرئيس يستمتع أحيانا بإثارة ردود فعل الديمقراطيين".من جانبه، لم يوضح ترامب تفاصيل محادثته مع جونسون، واكتفى بالقول: "بناء على ما قرأته، أعتقد أنني غير مسموح لي بالترشح، لذا سننتظر لنرى ما سيحدث". وقد تكرر طرح ترامب لفكرة البقاء في السلطة في مناسبات عديدة، حيث يتم توزيع قبعات تذكارية تحمل شعار "ترامب 2028" على الزوار والمسؤولين في البيت الأبيض، كما أعاد ، مدير حملة ترامب عام 2016، الترويج لفكرة الولاية الثالثة.