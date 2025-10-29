تلميذ يخنق زميله خلال تحدي "لعبة الموت".. في لبنان أم القدس (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطالبين في مدرسة قام أحدهما فيها بخنق الآخر في ما يسمى لعبة كتم النفس أو "لعبة الموت".

في : #المزح القاتل بين #الأطفال..



تسريب فيديو في احدى المدارس في مدينة يشعل التواصل الاجتماعي وجدلا" واسعا" عبر #المنصات التواصل…. #وقعت حادثة غريبة في احدى المدارس… احد #التلاميذ كان يمازح #رفيقه في الملعب ولكن وقع #القدر وحصل ماحصل pic.twitter.com/dlGGNc4EU4 — بشاير حوران Bashayer Hawran (@bashaer165) October 28, 2025

الفيديو الذي يظهر فيه طفل يغمى عليه نتيجة خنقه عن طريق الخطأ من قبل رفيقه أثناء اللعب، قيل إنه التقط في إحدى مدارس مدينة طرابلس (شمال البلاد) وقد أثار كبيرا، وتبين لاحقا إنه في إحدى مدارس حنينا شرقي .

وعلقت إحدى الناشطات على منصة "أكس" على الفيديو قائلة: "هو شاف الحركة وحب يطبقها ما توقع بتوصل لهذي المرحلة بس علموا اطفالكم هوب اي يش تشوفونه في المواقع تطبقونه على الحقيقة لأن كله تمثيل".

ولكن وفي جميع الأحوال إن كان هذا الفيديو في لبنان أو القدس، فإنه يشير إلى أن هذه اللعبة الخطيرة، التي تقوم على حبس النفس أو الضغط على الرقبة حتى فقدان الوعي، والتي كانت قد تسببت في حالات وفاة خلال عام 2022، قد عادت اليوم لتنتشر بين المراهقين بهدف جذب المشاهدات وتحقيق على الإنترنت.

وتعرف هذه الظاهرة عالميا باسم "Pass-Out Game" أو "choking game"، وتعتمد على حرمان الدماغ من الأكسجين لفترة قصيرة بهدف الشعور بالنشوة، غير أن الحبس المفرط للنفس يؤدي إلى تلف في الدماغ أو الوفاة خلال دقائق.