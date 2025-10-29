هل ستنتقل حقبة العراق الى فنزويلا وتتكرر حرب "الحواسم"؟

وقال الخبراء في مقال على مجلة The American Conservative وتابعته ، "إذا قرر الإطاحة بالنظام في فنزويلا، فإنه يخاطر بإعادة إنتاج الحروب اللامتناهية والفوضى التي سادت في الشرق الأوسط — لكن هذه المرة بالقرب من حدوده".وأشار الخبراء إلى أن "نقل حاملة الطائرات USS ومجموعة بحرية تابعة للقوات إلى منطقة البحر يُعدّ مؤشرًا على استعدادات محتملة لحملة عسكرية ضد "، لافتين الى ان "مثل هذه الخطوات "تناقض وعود بعدم خوض حروب جديدة، وقد تجرّ إلى صراعٍ طويل الأمد".كما شدّد الخبراء على أن "الظروف غير مواتية لنجاح أي محاولة لتغيير النظام في فنزويلا"، مشيرين إلى أن "البلاد أكبر من بأكثر من الضعف من حيث المساحة، وتخضع لسيطرة حكومة ما زالت تحظى بدعم الجيش".وأكدوا أن " لا تمتلك قوات كافية على الأرض ولا تحظى بدعمٍ شعبي محلي، ما يجعل السيناريو العسكري محفوفًا بالمخاطر".ورفض الخبراء الذريعة الرسمية التي تروّج لها — مكافحة تهريب — واعتبروها غير مقنعة، قائلين: "من الخطأ تبرير عملية عسكرية محتملة بمكافحة الاتجار بالمخدرات، إذ إن الفنتانيل لا يأتي من فنزويلا، والقوارب التي استُهدفت لا يمكنها الوصول إلى السواحل الأمريكية".وفي ختام تحليلهم، دعا الخبراء البيت الأبيض إلى التراجع عن سياسة تغيير النظام، مذكّرين بأن ترامب تعهّد بأن يكون "رئيس سلام، لا مُطلِقًا لحرب جديدة على أبواب الولايات المتحدة".ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس، بعد أن أكد ترامب أمام الصحفيين صحة تقارير صحيفة تايمز حول منح وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا بهدف زعزعة حكومة .وقد وصفت فنزويلا هذه التصريحات بأنها "أفدح انتهاك للقانون الدولي".وفي الأسابيع الأخيرة، نفّذت القوات الأمريكية سلسلة ضربات قبالة السواحل الفنزويلية استهدفت قوارب يُزعم أنها تُهرّب مخدرات، ما أسفر عن مقتل 27 شخصًا.ونقلت قناة NBC أن البنتاغون يدرس خيارات لشنّ ضربات داخل الأراضي الفنزويلية خلال الأسابيع المقبلة.من جهته، انتقد الرئيس الكولومبي غوستافو التحركات الأمريكية، وقال في 21 أكتوبر إن "ترامب يريد احتلال فنزويلا تحت ذريعة ، لكن الهدف الحقيقي هو السيطرة على نفطها"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة تمارس تجاوزًا صارخًا للقوة، وتنتهك القانون الدولي".