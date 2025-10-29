زواج "الخطيفة" يتسبب بقتل زوجين امام طفلهما

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن المتهمين في هذه الجريمة هم عائلة الزوجة، التي لم توافق على ارتباطهما منذ البداية، ما دفع ابنتهم إلى الهروب مع الزوج، وإتمام عقد الزواج دون موافقة الأهل، فيما يسمّى بالعرف الاجتماعي "خطيفة".ورغم مرور 3 سنوات على زواجهما الذي أثمر عن إنجاب طفل، إلا أن ذلك لم يشفع لهما، في حادثةٍ تسلط الضوء على العادات والتقاليد التي تقيد حرية الفرد في اختياراته المصيرية.