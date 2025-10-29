الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
o
الصفحة الرئيسية
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
التالي
Live Talk
من
05:00 PM
الى
06:30 PM
LIVE
مقتل ستة جنود باكستانيين باشتباك قرب الحدود مع أفغانستان
الأبراج
الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
سوريا تعلن الاعتراف رسميا بكوسوفو كدولة مستقلة
سوريا تعلن الاعتراف رسميا بكوسوفو كدولة مستقلة
دوليات
2025-10-29 | 13:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
57 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلنت
وزارة الخارجية
وشؤون المغتربين السورية اليوم الأربعاء، الاعتراف بكوسوفو رسميا كدولة مستقلة وذات سيادة.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "عُقد في العاصمة
الرياض
اجتماع ثلاثي ضم الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية
السعودية
وجمهورية
كوسوفو
، تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات والتفاهم المشترك، بما في ذلك مسألة الاعتراف المتبادل وفتح آفاق التعاون الثنائي.
وأضاف ان "الجمهورية العربية السورية تعلن اعترافها الرسمي بجمهورية كوسوفو
دولة مستقلة
وذات سيادة، انطلاقا من إيمانها بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحرصها على تعزيز مبادئ السلام والاستقرار في منطقة
البلقان
والعالم".
وأكدت
وزارة الخارجية والمغتربين
أن هذا القرار يأتي في إطار السياسة السورية الرامية إلى توسيع جسور التعاون والانفتاح مع مختلف دول العالم، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة بين الشعوب.
كما أعربت الجمهورية العربية السورية عن تقديرها العميق لجهود
المملكة العربية السعودية
ودورها البناء في تقريب وجهات النظر ودعم الحوار والتفاهم، الذي أسهم في تهيئة الظروف المناسبة لاتخاذ هذا القرار.
وتتطلع دمشق إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية كوسوفو في أقرب وقت ممكن وتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
