سوريا تعلن الاعتراف رسميا بكوسوفو كدولة مستقلة

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "عُقد في العاصمة اجتماع ثلاثي ضم الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية وجمهورية ، تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات والتفاهم المشترك، بما في ذلك مسألة الاعتراف المتبادل وفتح آفاق التعاون الثنائي.وأضاف ان "الجمهورية العربية السورية تعلن اعترافها الرسمي بجمهورية كوسوفو وذات سيادة، انطلاقا من إيمانها بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحرصها على تعزيز مبادئ السلام والاستقرار في منطقة والعالم".وأكدت أن هذا القرار يأتي في إطار السياسة السورية الرامية إلى توسيع جسور التعاون والانفتاح مع مختلف دول العالم، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة بين الشعوب.كما أعربت الجمهورية العربية السورية عن تقديرها العميق لجهود ودورها البناء في تقريب وجهات النظر ودعم الحوار والتفاهم، الذي أسهم في تهيئة الظروف المناسبة لاتخاذ هذا القرار.وتتطلع دمشق إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية كوسوفو في أقرب وقت ممكن وتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.