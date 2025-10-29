Alsumaria Tv
مقتل ستة جنود باكستانيين باشتباك قرب الحدود مع أفغانستان
تقرير عن الصحفي الأمريكي في سوريا.. اعدم بامر من الأسد

دوليات

2025-10-29 | 14:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تقرير عن الصحفي الأمريكي في سوريا.. اعدم بامر من الأسد
38 شوهد

السومرية نيوز – دولي
كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية، في تحقيق موسع، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد أصدر أمرا مباشرا بإعدام الصحفي الأميركي أوستن تايس عام 2013، وذلك بناء على شهادة مستشاره العسكري السابق بسام الحسن، الذي تولى احتجازه بعد اختفائه في سوريا عام 2012.

وتمكن فريق الشبكة من الوصول إلى الحسن في بيروت، بعد أن فر من سوريا عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.
وأوضحت الشبكة أن الحسن تحدث للمرة الأولى إلى وسائل الإعلام، في مقابلة سجلها فريقها بكاميرات خفية، قائلا بوضوح: "بالطبع أوستن مات، أوستن مات"، مؤكدا أن إعدامه تم تنفيذه بأمر من الأسد شخصيا.
وأضاف الحسن: "لا أريد حماية بشار لأنه تخلى عنا، ولا أريد حماية روسيا او ايران، فالأميركيون يعتقدون أن لهما علاقة بالقضية، لكن هذا يتعلق ببشار وحده".
وأكد أنه نقل أمر الإعدام إلى أحد قادة ميليشيا قوات الدفاع الوطني الموالية لإيران، مشيرا إلى أن التنفيذ تم عام 2013، وأن الضابط المسؤول يعيش الآن في روسيا.
وبحسب الشبكة، فإن الحسن كان شخصية بارزة في النظام السوري، إذ شغل منصب المستشار العسكري للأسد وأسس ميليشيا الدفاع الوطني التي ارتكبت انتهاكات واسعة خلال الحرب. وفرضت عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات منذ عام 2011، كما أصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحقه عام 2023 بتهم تتعلق بجرائم حرب واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.
ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة قولها إن روايته تحتوي على "ثغرات كبيرة"، رغم أن بعض عناصرها تتوافق مع شهادات ضباط سوريين سابقين.
وأشارت إلى أن القضية عادت إلى الواجهة بعد انهيار نظام الأسد، إذ بدأ عدد من المسؤولين السابقين في الإدلاء بشهاداتهم، منهم اللواء صفوان بهلول، وهو ضابط سابق في الاستخبارات الخارجية السورية، أكد في مقابلة مع الشبكة أنه استجوب أوستن 3 مرات عام 2012 بأمر من الحسن.
وقال بهلول: "كان أوستن شجاعا ومتعاونا. لم يكن خائفا، وأحيانا كنا نتحدث عن الموسيقى".
وبحسب شهادات الضباط، احتجز أوستن في مقر الحرس الجمهوري المعروف باسم الطحونة، قبل أن ينقل لاحقا لتصوير فيديو قصير عام 2012 ظهر فيه معصوب العينين محاطا بعناصر متنكرين في زي جهاديين، في محاولة لإيهام الرأي العام بأنه أسير لدى جماعة متطرفة.
وأكدت التحقيقيات الأميركية لاحقا أن الفيديو كان عملية تضليل نفذها النظام السوري السابق.
وتشير شهادات جمعتها " سي إن إن" إلى أن تايس حاول الهروب من سجنه في أكتوبر 2012 باستخدام منشفة وصابونة لتسلق الجدار، لكنه أعيد القبض عليه بعد يوم واحد في حي المزة بدمشق، ثم نقل إلى مكتب الحسن، حيث اختفى أثره نهائيا.
ورغم مرور 13 عاما على اختفائه، لم تتوقف عائلة تايس عن المطالبة بالكشف عن مصيره.
وقالت والدته ديبرا تايس في بيان أرسلته إلى "سي إن إن": "أوستن حي، ونتطلع إلى رؤيته حرا".
وأكدت أنها لا تصدق أقوال الحسن، واصفة إياه بـ"الكاذب المرضي".
من جانبها، أوضحت مصادر أمريكية أن القضية ما زالت قيد التحقيق، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات يجمع الأدلة ميدانيا في سوريا بالتنسيق مع الحكومة الجديدة في دمشق.
ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله: "هذه ليست مجرد عملية بحث عن جثة، بل تحقيق جنائي فيدرالي هدفه تحقيق العدالة".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
Play
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
Play
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
Play
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
Play
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
Live Talk
Play
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
Play
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
عشرين
Play
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
Play
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
Play
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Play
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
Play
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Play
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
Play
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
Play
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
Play
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
مقتل ستة جنود باكستانيين باشتباك قرب الحدود مع أفغانستان
15:23 | 2025-10-29
15:23 | 2025-10-29
بدء الكشف عن لغز اللوفر.. احد المتهمين من اصل عربي
13:33 | 2025-10-29
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وسط غزة
13:09 | 2025-10-29
13:20 | 2025-10-29
سوريا تعلن الاعتراف رسميا بكوسوفو كدولة مستقلة
13:19 | 2025-10-29
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وسط غزة
13:09 | 2025-10-29
موقف جديد للطاقة الذرية يخص تخصيب اليورانيوم في إيران
12:56 | 2025-10-29

