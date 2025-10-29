مقتل ستة جنود باكستانيين باشتباك قرب الحدود مع أفغانستان

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، هدد الباكستاني بمحو نظام " " الحاكم في ، في تصعيد حاد للتوتر بعد انهيار مفاوضات السلام بين وإسلام آباد.وانتهت مفاوضات الهدنة التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية دون التوصل إلى "حل قابل للتطبيق"، بحسب ما أعلنه وزير الإعلام الباكستاني طارار في وقت سابق اليوم، ما شكّل انتكاسة جديدة لجهود السلام في المنطقة عقب الاشتباكات الدامية التي شهدها الشهر الجاري.وشهد الشهر الحالي مقتل العشرات على جانبي الحدود بين أفغانستان وباكستان في أسوأ موجة عنف منذ سيطرة "طالبان" على السلطة في كابل عام 2021.واتفقت الدولتان على وقفٍ لإطلاق النار بوساطة قطرية في 19 أكتوبر، لكنهما فشلتا في التوصل إلى أرضية مشتركة خلال جولة ثانية من المحادثات جرت في إسطنبول بوساطة تركية وقطرية، بحسب مصادر أفغانية وباكستانية مطلعة على تفاصيل اللقاء.