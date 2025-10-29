Alsumaria Tv
ترامب: كوريا الجنوبية وافقت على دفع 350 مليارا مقابل خفضنا الرسوم
المزيد
سوريا.. مقتل جنديين وإصابة ثالث قرب سد تشرين

دوليات

2025-10-29 | 17:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سوريا.. مقتل جنديين وإصابة ثالث قرب سد تشرين
المصدر:
روسيا اليوم
48 شوهد

أفادت وزارة الدفاع السورية، بأن قوات "قسد" استهدفت بصاروخ موجه إحدى نقاط انتشار الجيش السوري في محيط سد تشرين شرقي محافظة حلب ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" بيانا صادرا عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية جاء فيه: "قوات 'قسد' استهدفت إحدى نقاط انتشار الجيش العربي السوري في محيط سد تشرين شرقي حلب بصاروخ موجه ما أدى لاستشهاد جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة".

وأضاف البيان: "قوات "قسد" تجدد رفضها جميع التفاهمات والاتفاقات السابقة وتضرب بها عرض الحائط من خلال استهداف نقاط الجيش وقتل أفراده".

وكانت الحكومة السورية قد وقعت اتفاقا مع "قسد" في 10 مارس 2025، كإطار مبدئي يهدف إلى دمج مؤسسات "قسد" العسكرية والمدنية ضمن الدولة السورية، مع ضمان حقوق جميع السوريين والمجتمع الكردي كمكون أصيل.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
اخترنا لك
ترامب: كوريا الجنوبية وافقت على دفع 350 مليارا مقابل خفضنا الرسوم
18:01 | 2025-10-29
ديمقراطيون يوجهون اتهاماً لترامب يخص قاعة للرقص في البيت الأبيض
15:44 | 2025-10-29
مقتل ستة جنود باكستانيين باشتباك قرب الحدود مع أفغانستان
15:23 | 2025-10-29
تقرير عن الصحفي الأمريكي في سوريا.. اعدم بامر من الأسد
14:06 | 2025-10-29
بدء الكشف عن لغز اللوفر.. احد المتهمين من اصل عربي
13:33 | 2025-10-29
الديون تجبر البرازيل على عرض ملعب ماراكانا التاريخي للبيع
13:20 | 2025-10-29

