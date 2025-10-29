سوريا.. مقتل جنديين وإصابة ثالث قرب سد تشرين

ونقلت السورية " " بيانا صادرا عن إدارة الإعلام والاتصال في جاء فيه: "قوات 'قسد' استهدفت إحدى نقاط انتشار الجيش العربي السوري في محيط سد تشرين شرقي حلب بصاروخ موجه ما أدى لاستشهاد جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة".وأضاف البيان: "قوات "قسد" تجدد رفضها جميع التفاهمات والاتفاقات السابقة وتضرب بها عرض الحائط من خلال استهداف نقاط الجيش وقتل أفراده".وكانت قد وقعت اتفاقا مع "قسد" في 10 مارس 2025، كإطار مبدئي يهدف إلى دمج مؤسسات "قسد" العسكرية والمدنية ضمن ، مع ضمان حقوق جميع السوريين والمجتمع الكردي كمكون أصيل.