الاتحاد الأوروبي يرفع جاهزيته تحسبا لمواجهة عسكرية مع روسيا

وكتبت الصحيفة: "تعمل مع الحكومات الوطنية وحلف " " لتنسيق الاستخدام المشترك للشاحنات وعربات والعبارات القادرة على نقل الدبابات والمدفعية الثقيلة عبر القارة في حالة الحرب".وكما جاء في المقال فإن المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مقترحات في لتحسين البنية التحتية للنقل وإجراءات في الاتحاد من أجل تقليل عدد الأيام التي تستغرقها الجيوش لعبور .ووفقا للمسؤولين، فإن المبادرة تنص على تقاسم لوسائل النقل، كالقوارب والطائرات والشاحنات، حسب الحاجة، لنقل القوات والمعدات العسكرية عبر القارة.ووفقا لأحد المسؤولين، قد تلزم المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بتسجيل مركبات المساعدات الحالية لديها، والتي يمكن استخدامها "لتعبئة القوات المسلحة".كما صرح المسؤولون بأنه يجري حاليا بحث إمكانية إنشاء الاتحاد الأوروبي أسطولا خاصا به من الشاحنات وعربات السكك الحديدية، ولكن هذا سيكون أكثر صعوبة نظرا لمحدودية ميزانية الاتحاد الأوروبي.