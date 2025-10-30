الرئيس اللبناني يأمر الجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب

وقال الرئيس في بيان تابعته ، ان " الاعتداء على بليدا جزء من ممارسات العدوانية بعد اجتماع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية".وأعلنت ، استشهاد مواطن برصاص قوات العدو الإسرائيلي خلال توغلها في بلدة بليدا جنوبي البلاد".