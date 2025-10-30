بعد انتشار فيديو الاعتداء على عراقيين.. سوريا تعلّق: إشكال فردي عُولج فوراً

وقال في منشور له إنّ "المعبر لم يُغلق إطلاقاً، وحركة العبور مستمرة بشكلٍ طبيعي ومنتظم من كلا الجانبين"، موضحاً أن "ما جرى هو إشكال فردي محدود داخل الأراضي السورية، عندما قام أحد المواطنين بالاعتداء على سيارة أحد الإخوة العراقيين، إلا أنّ الحادثة عولجت فوراً بتدخل قوى الأمن الداخلي السورية التي ألقت القبض على المعتدي، لتتابع السيارة العراقية طريقها بشكل طبيعي نحو الداخل السوري".وأضاف أن "هذه التصرفات الفردية لا تعبّر بأي شكل عن قيم وأخلاق الشعب السوري الذي يكنّ كلّ الاحترام والتقدير لأشقّائه العراقيين"، مشدداً على أن " دولة قانون ومؤسسات تتعامل بحزم وعدالة مع أيّ تجاوز".وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو قيل انه لأشخاص سوريين استوقفوا عجلات مسافرين وزائرين عراقيين الى ، واعتدوا عليهم، وذلك ردا على اصدار حكم اعدام بحق سوري مقيم في .