أفغانستان وباكستان تتفقان على استئناف المفاوضات في إسطنبول

وأضاف اثنان من المصادر أن البلدين اتفقا على استئناف المحادثات بناء على طلب من .وأوضحا أن فريقي التفاوض موجودان حاليًا في إسطنبول.وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول أمني باكستاني، إن ستلحّ على مطلبها الرئيس في المحادثات، وهو أن تتخذ إجراءات ضد المسلحين في أراضيها، والذين يخططون لشن هجماتهم على باكستان انطلاقًا من الأراضي الأفغانية.وتتهم إسلام أباد بإيواء عناصر حركة باكستان، وهي جماعة مسلحة منفصلة معادية لباكستان، ما يسمح لها بشن هجمات من أفغانستان ضد القوات .وتنفي كابول ذلك، وتقول إنها لا تسيطر على الحركة.وقُتل العشرات هذا الشهر على الحدود بين أفغانستان وباكستان في أسوأ أعمال عنف منذ تولي طالبان السلطة في كابول عام 2021.وبدأت الاشتباكات بعد شن باكستان هذا الشهر غارات جوية على العاصمة الأفغانية كابول ومواقع أخرى، مستهدفة زعيم حركة طالبان باكستان.وقالت مصادر أفغانية وباكستانية مطلعة، يوم الثلاثاء، إن البلدين اتفقا على وقف إطلاق النار في في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، لكنهما لم يتمكنا من إيجاد أرضية مشتركة في جولة ثانية من المحادثات التي توسطت فيها تركيا مع في إسطنبول.