احتجاج أمام السفارة العراقية في دمشق بعد حكم الإعدام بحق مواطن سوري

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حكاية لونا
من
01:30 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب: كوريا الجنوبية وافقت على دفع 350 مليارا مقابل خفضنا الرسوم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545461-638974242717093290.jpg
احتجاج أمام السفارة العراقية في دمشق بعد حكم الإعدام بحق مواطن سوري
دوليات
2025-10-30 | 08:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
632 شوهد
شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام
السفارة العراقية
، احتجاجاً على صدور حكم بالإعدام بحق المواطن السوري محمد العنقة.
وقالت وسائل إعلام، إن "مواطنين سوريين نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية أمام
سفارة بغداد
في دمشق بعد الحكم بالإعدام على المواطن السوري محمد العنقة من قبل
محكمة عراقية
".
وكان قد أصدر
مجلس القضاء الأعلى
، أول امس الثلاثاء، توضيحا بشأن الإعدام لسوري في
العراق
، مشيرا الى انه مجد بابو بكر
البغدادي
وليس الرئيس السوري الحالي احمد الشرع.
وقال
المركز الإعلامي
للمجلس في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورة قرار حكم صادر عن محكمة جنايات النجف يتضمن حكما بالإعدام بحق مدان يحمل الجنسية السورية بداعي أنه تم اعتـقاله بتهمة (نشره مقطع فيديو بتمجيد الرئيس السوري الحالي واحتوائه على مواد تخص الجيش الحـر في هاتفه)".
واضاف ان "هذه المعلومات غير صحيحة، ذلك أن الحكم الصادر بحق المتهم عن جريمة الاعتراف بالتمجيد للإرهابي المقبور
أبو بكر البغدادي
، وكذلك الإشادة والتشجيع بقتل افراد الجيش العراقي والحشد الشعبي في
منطقة الطارمية
وذلك بنشر فيديوهات تتعلق بذلك عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابع أنه "طلب من اشخاص الانتماء لكيان داعش الإرهابي، فضلا عن قيامه بنشر فيديوهات وهو يقوم بحرق صورة
الامام علي
عليه السلام، الغاية منها اثارة
الفوضى
والفتن داخل المجتمع الواحد"، لافتة الى ان "هذا الحكم غير نهائي وسوف يدقق من قبل
محكمة التمييز الاتحادية
عند ورود اضبارة الدعوى إلى
محكمة التمييز
كون الحكم خاضع للتمييز التلقائي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
فيديو متداول.. سوريون يوقفون عجلات العراقيين "ثأرا" لحكم الإعدام بحق سوري في العراق
06:14 | 2025-10-30
جنايات الكرخ: الإعدام بحق إرهابي أقدم على قتل 5 مواطنين في الانبار
05:30 | 2025-09-16
مكافحة المخدرات تكشف لـ السومرية: 270 حكم إعدام بحق تجار خلال عامين
13:55 | 2025-09-11
القضاء يوضح بشأن الإعدام لسوري في العراق: مجد بابو بكر البغدادي وليس الشرع
05:43 | 2025-10-28
احتجاجات
سوريا
محكمة التمييز الاتحادية
مجلس القضاء الأعلى
ابو بكر البغدادي
السفارة العراقية
أبو بكر البغدادي
المركز الإعلامي
منطقة الطارمية
القضاء الأعلى
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
56%
07:38 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
سياسة
15.25%
08:01 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
08:01 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
محليات
14.44%
14:25 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
14:25 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
14.31%
03:48 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:48 | 2025-10-29
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
Live Talk
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
Live Talk
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
طل الصباح
الأبراج - اليوم صور 29-10-2025 | 2025
01:30 | 2025-10-29
طل الصباح
الأبراج - اليوم صور 29-10-2025 | 2025
01:30 | 2025-10-29
جات بالليل
30 ثانية 28-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-28
جات بالليل
30 ثانية 28-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
ريبوت 28-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
ريبوت 28-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
Live Talk
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
Live Talk
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
طل الصباح
الأبراج - اليوم صور 29-10-2025 | 2025
01:30 | 2025-10-29
طل الصباح
الأبراج - اليوم صور 29-10-2025 | 2025
01:30 | 2025-10-29
جات بالليل
30 ثانية 28-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-28
جات بالليل
30 ثانية 28-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
ريبوت 28-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
ريبوت 28-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
اخترنا لك
نتنياهو يهدد "حماس" بهجوم قوي.. ماذا قال عن نزع السلاح؟
11:57 | 2025-10-30
العثور على مقبرة جماعية في حي السحاري بدرعا السورية
11:34 | 2025-10-30
أفغانستان وباكستان تتفقان على استئناف المفاوضات في إسطنبول
08:07 | 2025-10-30
بعد انتشار فيديو الاعتداء على عراقيين.. سوريا تعلّق: إشكال فردي عُولج فوراً
07:26 | 2025-10-30
حزب الله يثمن موقف الرئيس اللبناني بالتصدي للتوغلات الإسرائيلية في الجنوب
06:24 | 2025-10-30
الرئيس اللبناني يأمر الجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
05:30 | 2025-10-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.