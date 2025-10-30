العثور على مقبرة جماعية في حي السحاري بدرعا السورية

وأشارت "جريدة الوطن" نقلا عن مصادر محلية أنه جرى التواصل مع فرق الدفاع المدني وقيادة قوى الأمن الداخلي في درعا، بالإضافة إلى الجهات المعنية في العاصمة دمشق بشأن المقبرة.ولفتت إلى أن الفرق المختصة ستصل من دمشق يوم الأحد المقبل للكشف على المقبرة واتخاذ الإجراءات اللازمة.وتقع المقبرة الجماعية في الجهة الشرقية الجنوبية من حي السحاري في درعا، المطلة على وادي بحي المنشية، بالقرب من حاجز "حميدة الطاهر" المعروف لدى أهالي المنطقة.