نتنياهو يهدد "حماس" بهجوم قوي.. ماذا قال عن نزع السلاح؟

وأضاف خلال تصريحات له مساء اليوم الخميس أن "القوات الدولية إن لم تقم بتفكيك سلاح حماس، فإن ستقوم بهذه المهمة".وجدد نتنياهو التطرق إلى العمليات العسكرية الأخيرة بالقول: "حاربنا في 7 جبهات، والأهم أننا حاربنا رأس "، معتبرا أن هذه الحرب "وجودية لمستقبل إسرائيل".وأضاف: "شكك البعض في قدرتنا على القتال في أكثر من جبهة، لكننا حاربنا في 7 جبهات. وتوقعوا أننا لن نصمد أكثر من شهر، لكننا صمدنا سنتين رغم كل التحديات".بدوره، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن القوات "ستعود للتحرك في بعض الجبهات أقوى مما كان خلال العامين السابقين"، في إشارة إلى استمرار التصعيد العسكري.