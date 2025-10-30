ترامب يهاجم بايدن ويدعو لإيداعه السجن: أحب مشاهدته يتلوى

وقال ، في تدوينة على منصة تروث سوشيال يوم الخميس، إن "المجرم مكانه في السجن.. شخص حقير وفاشل.. شخص قبيح من الداخل والخارج!.. لقد ضربته ضربًا مبرحًا وأحب وهو يتلوى الآن". ولم يذكر ترامب اسم بايدن مباشرة، إلا أن سياق التدوينة يشير إليه بوضوح.وجاءت تصريحات ترامب بالتزامن مع مشاركة مقال في موقع Just the News يناقش اعتقاد مدعين عامين سابقين وعملاء (FBI) بأن الدافع وراء التحقيق في قضية "Arctic Frost" كان ضعيفًا.وكشفت وثيقة جديدة، نُشرت في 7 أكتوبر 2025، أن الفيدرالي حصل خلال إدارة بايدن على سجلات هواتف تسعة أعضاء جمهوريين في ، بينهم من أعضاء الحاليين، في إطار التحقيق المعروف باسم "الصقيع القطبي"، والمتعلق بمزاعم التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.ولم تُحدد الوثائق الأسباب الدقيقة لاستهداف هؤلاء المشرعين، لكن تم تسليمها مؤخرًا إلى الكونغرس، قبل أن يقوم السيناتور تشاك غراسلي، رئيس في مجلس الشيوخ عن ولاية أيوا، بنشرها رسمياً. وعلّق غراسلي قائلاً: "استنادًا إلى الأدلة الحالية، فإن تحقيق Arctic Frost وما صاحبته من تسليح سياسي للأجهزة الفيدرالية في عهد بايدن ربما كان أسوأ من ".