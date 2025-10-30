روسيا تطلب "توضيحات" بشأن قرار ترامب استئناف الاختبارات النووية

وكتب أوليانوف في حسابه على "إكس": "قرار الرئيس تكليف البنتاغون باستئناف اختبارات الأسلحة النووية الأمريكية على الفور يتطلب توضيحات إضافية. ذكر الزعيم الأمريكي أنه يريد إجراء الاختبارات على 'قدم المساواة' مع القوى النووية الأخرى. لكن الأمر الواقع هو أن الدول الأخرى التي تمتلك أسلحة نووية لا تجري انفجارات اختبارية نووية محظورة بموجب ".وأوضح الدبلوماسي الروسي أن " كانت تختبر مؤخرا وسائل إيصال وليس أجهزة انفجار نووي"، مشيرا إلى أن "هذه الاختبارات لا علاقة لها بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. لذلك من الضروري فهم ما تخطط بالضبط لفعله ومدى علاقة تلك الخطط بأحكام المعاهدة".يذكر أن الرئيس الأمريكي ، قد أعلن في وقت سابق، عن البدء الفوري في اختبارات جديدة لأسلحة نووية، مشيرا إلى برامج الاختبارات النووية التي تجريها دول أخرى، فيما لم يحدد نوع التجارب.