قرار أمريكي بتقليص عدد اللاجئين وفتح الباب لبيض جنوب إفريقيا

واعتبارا من السنة المالية 2026، ستسمح بدخول 7500 لاجئ فقط، ومعظمهم من البيض من جنوب إفريقيا، وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".ويعد هذا أكبر انخفاض مقارنة بالسنوات الماضية، حينما كانت تسمح بدخول مئات الآلاف من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم.وكانت السابق قد حددت عدد اللاجئين في 125 ألف.ولم تذكر السلطات الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار، وجاء في أن واشنطن ستقبل هؤلاء اللاجئين الـ7500 خلال السنة المالية 2026 "لأسباب إنسانية أو للمصلحة الوطنية".وفي وقت سابق، كشفت الوكالة أن تفكر في تقليص عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى 7500 لاجئ.ومنذ عودته إلى ، اتخذ العديد من القرارات لتطبيق سياسته في الهجرة، أبرزها تجميد عملية قبول اللاجئين، قائلا إنها لن تستأنف إلا إذا تبين أنها تصب في مصلحة الولايات المتحدة، وفقا لوكالة "رويترز".