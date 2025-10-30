موسكو تعلن تدمير 24 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "بين الساعة 15:00 و20:00 مساء بتوقيت ، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 24 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير 14 مسيرة فوق بيلغورود، و5 فوق بريانسك، و2 فوق ، ومسيرة واحدة فوق كورسك، ومسيرة واحدة فوق جمهورية ، ومسيرة فوق مقاطعة تولا".ولم تبلغ السلطات عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية جراء هجمات المسيرات المعادية.