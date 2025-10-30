مسؤول أمريكي يكشف عن مهلة جديدة لحماس

ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤول الأمريكي قوله، "تم إبلاغ حماس أن أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر في ".

وأضاف أن " ستبدأ بعد ذلك في فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقوة"، مردفا "إسرائيل ستعمل بعد المهلة ضد أهداف تابعة لحماس داخل المناطق التي تسيطر عليها".

وأعلن الإسرائيلي أن حركة حماس "ستواجه هجوما قويا" في حال استمرار ما وصفه "خرق الاتفاقيات"، مؤكدا أن أسلحة الحركة "سيتم تفكيكها".