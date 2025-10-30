غداً.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يخص الصحراء الغربية

ويعتبر مشروع القرار، الذي صاغته ، أن تتمتع بحكم ذاتي حقيقي تحت سيادة "قد يشكل الحل الأكثر جدوى" لهذا النزاع الطويل.وتنص الخطة التي تقدم بها المغرب للأمم المتحدة عام 2007 على إنشاء سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية ينتخبها سكان الإقليم، بينما تظل الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية تحت إشراف الرباط.ويأتي هذا التصويت في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، حيث يواجه المغرب، الذي يعتبر الإقليم جزءا لا يتجزأ من أراضيه، ، التي تسعى لإقامة في الإقليم.من جهة أخرى، ترفض جبهة البوليساريو المشاركة في أي مفاوضات تستند إلى قرار يدعم خطة الحكم الذاتي.ويحتاج مشروع القرار إلى الحصول على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل لتمريره، مع امتناع الأعضاء الدائمين الخمسة عن استخدام حق النقض. ولم يتضح بعد موقف كل من والصين من المشروع، وهما تمتلكان حق النقض في المجلس.كما ينص مشروع القرار على تمديد عمل بعثة للاستفتاء في الغربية (مينورسو) لمدة عام كامل، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الهدوء في المنطقة ودعم مسار التسوية السلمية.