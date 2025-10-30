الصفحة الرئيسية
مبعوث ترامب يتحدث عن العراق وقيادته ويكشف تفاصيل مهمته
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
غداً.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يخص الصحراء الغربية
دوليات
2025-10-30 | 16:30
المصدر:
روسيا اليوم
371 شوهد
يجري
مجلس الأمن الدولي
يوم غد الجمعة التصويت على مشروع قرار يدعم خطة الحكم الذاتي التي تقدم بها
المغرب
لإقليم
الصحراء الغربية
، في تطور جديد للنزاع المستمر منذ خمسة عقود.
ويعتبر مشروع القرار، الذي صاغته
الولايات المتحدة
، أن تتمتع
الصحراء الغربية
بحكم ذاتي حقيقي تحت سيادة
المغرب
"قد يشكل الحل الأكثر جدوى" لهذا النزاع الطويل.
وتنص الخطة التي تقدم بها المغرب للأمم المتحدة عام 2007 على إنشاء سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية ينتخبها سكان الإقليم، بينما تظل الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية تحت إشراف الرباط.
ويأتي هذا التصويت في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، حيث يواجه المغرب، الذي يعتبر الإقليم جزءا لا يتجزأ من أراضيه،
جبهة البوليساريو
، التي تسعى لإقامة
دولة مستقلة
في الإقليم.
من جهة أخرى، ترفض جبهة البوليساريو المشاركة في أي مفاوضات تستند إلى قرار يدعم خطة الحكم الذاتي.
ويحتاج مشروع القرار إلى الحصول على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل لتمريره، مع امتناع الأعضاء الدائمين الخمسة عن استخدام حق النقض. ولم يتضح بعد موقف كل من
روسيا
والصين من المشروع، وهما تمتلكان حق النقض في المجلس.
كما ينص مشروع القرار على تمديد عمل بعثة
الأمم المتحدة
للاستفتاء في
الصحراء
الغربية (مينورسو) لمدة عام كامل، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الهدوء في المنطقة ودعم مسار التسوية السلمية.
مقالات ذات صلة
مجلس الأمن يفشل بتبني مشروع قرار بشأن غزة بعد "فيتو أمريكي"
15:18 | 2025-09-18
مجلس الوزراء يصوت على تعديل قرار خاص ببيع الأراضي المملوكة للبلديات للمتجاوزين عليها
08:01 | 2025-08-10
مجلس النواب يصوت على قانون يخص حملة الشهادات
08:42 | 2025-08-26
مجلس الأمن الدولي يخفق بتمرير مشروع لتفعيل العقوبات الأممية على إيران
10:27 | 2025-09-19
مجلس الأمن
الصحراء الغربية
مجلس الأمن الدولي
الولايات المتحدة
جبهة البوليساريو
الأمم المتحدة
إقليم الصحراء
الأمن الدولي
دولة مستقلة
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
56.2%
07:38 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
سياسة
15.11%
08:01 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
08:01 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
14.51%
03:48 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:48 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
محليات
14.18%
14:25 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
14:25 | 2025-10-29
أحدث الحلقات
