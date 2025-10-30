أفغانستان وباكستان توافقان على تمديد وقف إطلاق النار

وجاء في بيان مشترك أصدرته عقب محادثات بوساطة وقطر، أن الطرفين اتفقا على وضع آلية لرصد انتهاكات وقف إطلاق النار.وقال البيان: "اجتمعت وفود وباكستان وتركيا وقطر في إسطنبول في الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر لتعزيز وقف إطلاق النار الذي اتفقت عليه أفغانستان وباكستان في يومي 18 و19 أكتوبر 2025، بوساطة من تركيا وقطر. واتفقت جميع الأطراف على استمرار وقف إطلاق النار. وسيتم مناقشة وتحديد آليات التنفيذ الإضافية في اجتماع سيعقد في إسطنبول في 6 ".وجرت الإشارة إلى أنه سيتم مناقشة وتحديد شروط التنفيذ الإضافية في اجتماع على مستوى رؤساء الوفود في إسطنبول يوم 6 تشرين الثاني المقبل.وأضاف البيان: "اتفقت جميع الأطراف على إنشاء آلية للرصد والتحقق لضمان الحفاظ على السلام وفرض عقوبات على المخالفين. وبصفتهما وسيطين، تُعرب تركيا وقطر عن تقديرهما للمساهمات الفعّالة من كلا الجانبين، ومستعدتان لمواصلة التعاون معهما لضمان السلام والاستقرار الدائمين".واندلعت المواجهات الأخيرة على طول الحدود المتنازع عليها بين الدولتين، وصفت بأنها الأسوأ منذ سيطرة على السلطة في عام 2021.