واشنطن تكشف تفاصيل تخص إجراء تجارب نووية

وصرح كوتون وفق قناة " نيوز": "هذه التجارب، أو حتى إطلاق الصواريخ الاختباري التقليدي، تساعد على إظهار العزم وقدرة الردع للصين وروسيا، وتوضح أننا لن نسمح بإهانتنا. لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يجرون مثل هذه الاختبارات. لن نديرر لهم الخد الآخر. سنفعل كل ما يلزم لجعل قواتنا المسلحة أكثر من قادرة على مساواتهم".يذكر أن الرئيس الأمريكي ، أعلن في وقت سابق، عن البدء الفوري في اختبارات جديدة لأسلحة نووية، مشيرا إلى برامج الاختبارات النووية التي تجريها دول أخرى، فيما لم يحدد نوع التجارب.وفندت الادعاءات حول اختبارات نووية وصنفت تطوير "بورفيستنيك" كتطوير أنظمة دفاع عادية، كما أكد المتحدث باسم الكرملين ، حق السيادي في قرارها، مع تذكيره بتحذير الرئيس بأن أي خرق لوقف الاختبارات النووية سيكون له تبعاته وأن موسكو ستتصرف بالمثل.