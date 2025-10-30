في غزة.. مقتل أربعة لاعبين جراء قصف إسرائيلي

وأوضحت المصادر أن أربعة من لاعبي كرة القدم في قطاع قتلوا جراء القصف الإسرائيلي، الطفلين مصطفى أبو ومحمد أبو دلال، من أكاديمية خدمات النصيرات الرياضية، إضافة إلى اللاعب من نادي الصداقة، والحارس بدر أبو دلال، حارس مرمى نادي خدمات النصيرات.

ويأتي مقتل اللاعبين ضمن سلسلة من الاستهدافات المتواصلة التي طالت الأسرة الرياضية الفلسطينية منذ بدء القصف على قطاع غزة، وأودت بحياة عدد من الرياضيين والمدربين والكوادر الإدارية في مختلف الأندية.