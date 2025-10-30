السودان.. اعتقال "أبو لولو" بعد فيديوهات إعدام

وقالت القوات في منشور على "تلغرام": "تنفيذا لتوجيهات القيادة والتزاما بالقانون وقواعد السلوك والانضباط العسكري أثناء الحرب، ألقت قواتنا، القبض على عدد من المتهمين في التجاوزات التي صاحبت تحرير مدينة الفاشر، وعلى رأسهم المدعو أبو لولو".وتابعت أن "اللجان القانونية المختصة باشرت التحقيق معهم توطئة لتقديمهم للعدالة".وأفادت بأن "هذه الإجراءات تأتي منعا لأي انتهاكات تمس الإنسانية أو تجافي الفطرة السليمة أو تتعارض مع ، وفي مقدمتها ".وشددت في بيانها على أن القوات تتعامل بمسؤولية كاملة لإحقاق العدالة الحقة، بعيدا عن أي توظيف دعائي أو تماه مع حملات التهويل والتسييس التي تسعى أبواق ومنصات المنهزمة إلى اتخاذها ذريعة لتمرير أجنداتها الخبيثة ومداراة خيباتها التاريخية.وجددت القوات حرصها التام على بسط سيادة حكم القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات أو انتهاكات، مهما كانت محدودة أو ناتجة عن سلوكيات فردية وتؤكد أنه لا كبير أمام القانون.