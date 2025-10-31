وزارة الحج السعودية تجري تعديلات على تأشيرات العمرة

وذكرت مصادر، أن هذا القرار سيبدأ تطبيقه اعتباراً من الأسبوع المقبل، إذ يجري تقليص مدة سريان صلاحية من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد من تاريخ الإصدار، في حين لم يطرأ أي تغيير على صلاحية مدة الإقامة عقب وصول المعتمر للسعودية إذ ما تزال المدة ذاتها 3 أشهر، وفقاً للمصادر ذاتها، بحسب ما نقلتويقرأ مستشار للعمرة والزيارة أحمد باجعيفر واقع القرار الذي يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل بأنه يأتي ضمن استعدادات للزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد المعتمرين لا سيما بعد انتهاء فصل الصيف، وانخفاض درجات الحرارة في المكرمة والمدينة المنورة، لضمان عدم أعداد كبيرة من المعتمرين في وقت واحد في المدينتين المقدستين.وفي وقت سابق، تجاوز إصدار تأشيرات موسم العمرة لمعتمري الخارج منذ الإعلان عن بدء الموسم الجديد الذي انطلق مطلع شهر يونيو المنصرم حاجز الـ 4 ملايين تأشيرة، وفقاً لمعلومات خاصة حصل موقع "العربية.نت" على تفاصيلها.وبذلك يحقق موسم العمرة الجاري رقماً قياسياً من ناحية إقبال معتمري الخارج في فترة زمنية لا تتجاوز 5 أشهر من إطلاق الموسم مقارنة بالمواسم المنصرمة.