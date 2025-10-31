وفاة نجل اشهر قارئ قرآن في العالم الاسلامي

وقال الشيخ ياسر في تدوينة عبر حسابه على " ": إِنَّا لِله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون، ‏‎بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي فقيدنا الغالي ‏‎الأستاذ عصام ، ‏‎الذي انتقل إلى الله تعالى اليوم الجمعة 31 تشرين الأول 2025".وأضاف" تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة ‏‎بمسجد الدكتور بالمهندسين، ‏‎اللهم اغفر له وارحمه، واجعل مثواه الجنة".