– دوليات



كشفت مصادر مطلعة على معلومات استخباراتية إسرائيلية وعربية، أن اللبناني "يعيد تسليح نفسه"، وفقا لتقرير صحيفة " جورنال" الأميركية.





وذكرت المصادر إن "المعلومات الاستخباراتية تظهر أن المدعوم من ، يعيد تخزين الصواريخ والمضادات للدبابات والمدفعية".



واضافت أن بعض هذه الأسلحة يصل عبر الموانئ البحرية ، ومن خلال طرق تهريب عبر "ما زالت تعمل رغم ضعفها".



كما أضاف أحد الأشخاص المطلعين على الملف لـ"وول "، أن حزب الله يصنع بعض الأسلحة الجديدة بنفسه.



ويتعارض ذلك مع جهود الحكومة والجيش اللبنانيين، الساعية إلى نزع سلاح حزب الله من أجل تجنيب البلاد مواجهة مع إسرائيل، على غرار ما حدث على مدار أشهر خلال عام 2024.



وقالت مصادر الصحيفة الأميركية إن إسرائيل "تفقد صبرها"، حيث قدمت معلومات استخباراتية للمساعدة في نزع سلاح حزب الله، ونفذت بنفسها أكثر من ألف ضربة ضد ما تقول إنها بنى تحتية للحزب منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر من العام الماضي.



ويتسق تقرير " جورنال" مع ما كشفته في وقت سابق مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة، قالت إن "الجهود لانتشال لبنان من ، عبر حزمة من الحوافز الاقتصادية والسياسية، وصلت إلى طريق مسدود، وسط خشية من أن يبقي أداء الطبقة السياسية البلاد رهينة الشلل والتبعية الخارجية".



وأوضحت المصادر أن "المبادرة الأميركية هدفت إلى خلق بيئة اقتصادية وسياسية مشجعة تدفع حزب الله نحو معالجة طوعية وجذرية لقضية السلاح"، مشيرة إلى أن "الخطة تضمنت التزامات مالية تقدر بمليارات الدولارات من دول خليجية، خصصت لدعم مشاريع تنموية في ".



كما شملت المبادرة، بحسب المصادر نفسها، إطلاق محادثات فورية مع إسرائيل "تتيح مكاسب متبادلة لجميع الأطراف".



وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت إسرائيل هجماتها على مناطق متفرقة من لبنان، لا سيما في جنوبي البلاد، مستهدفة ما تقول إنها "بنى تحتية لحزب الله"، كما نفذت عمليات اغتيال لعدد من قادة الحزب.