وأشارت قناة "كود دوروف" على تليغرام إلى أن بعض المستخدمين الجدد لتطبيقي " " و"تليغرام" في يواجهون توقفا في استقبال الرسائل النصية والمكالمات، مؤكدة هذه المعلومات مصادر في مجال أمن المعلومات لصحيفة RBC الروسية.وذكرت RBC أن السلطات الروسية طلبت من مشغلي شبكات الهاتف المحمول فرض قيود على المكالمات والرسائل النصية للمستخدمين الجدد لتطبيقي واتس آب وتليغرام، بينما لا تزال الخدمات تعمل بشكل طبيعي لدى بعض المستخدمين الحاملين لأرقام روسية قديمة.كما أوردت صحيفة كوميرسانت أن سكان بعض المناطق الروسية بدأوا الأسبوع الماضي يشتكون بشكل جماعي من مشكلات في عمل التطبيقين، بما في ذلك صعوبات في إرسال واستقبال الرسائل وإجراء المكالمات.وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روسكومنادزور" قد صرّحت سابقا بأنها اتخذت إجراءات لفرض قيود جزئية على عمل تطبيقات المراسلة الأجنبية في روسيا، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى خفض حالات الاحتيال الإلكتروني التي تتم عبر هذه التطبيقات.