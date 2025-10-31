الولايات المتحدة تلغي قمة بودابست بين ترامب وبوتين لهذا السبب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مبعوث ترامب يتحدث عن العراق وقيادته ويكشف تفاصيل مهمته
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545526-638974993856574055.jpg
الولايات المتحدة تلغي قمة بودابست بين ترامب وبوتين لهذا السبب
دوليات
2025-10-31 | 05:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
105 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الجمعة أن
الولايات المتحدة
ألغت قمة بودابست التي كان من المزمع عقدها بين الرئيسين الأميركي
دونالد ترامب
والروسي
فلاديمير بوتين
بعد إصرار
موسكو
على مطالب متعنتة بشأن أوكرانيا.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد ألغت
الولايات المتحدة
القمة عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف
ونظيره الأميركي
ماركو روبيو
الذي أبلغ
ترامب
بأن
موسكو
لا تبدي أي استعداد للتفاوض.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد تم تعليق خطط عقد قمة بودابست هذا الشهر بين ترامب وبوتين بعد تمسك موسكو بمطالبها، بما في ذلك تنازل أوكرانيا عن المزيد من الأراضي كشرط لوقف إطلاق النار.
مطالب
روسيا
وبعد أيام من اتفاق ترامب وبوتين على الاجتماع في العاصمة المجرية لمناقشة كيفية إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، أرسلت
وزارة الخارجية الروسية
مذكرة إلى
واشنطن
تؤكد فيها على المطالب نفسها لمعالجة ما يسميه
بوتين
"الأسباب الجذرية" للحرب.
وتشمل المطالب تنازلا عن مناطق، وخفضا حادا في حجم القوات المسلحة الأوكرانية، وضمانات بعدم انضمامها أبدا إلى
حلف شمال الأطلسي
(الناتو)، وفق ما ذكرته "فايننشال تايمز".
وكان ترامب أكد السبت الماضي أنه لن يجري أي محادثات مع نظيره الروسي إلا إذا أبدى الأخير "جدية" في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.
وندد الكرملين قبل أيام بما سماه محاولات لتقويض الحوار البناء مع واشنطن في شأن أوكرانيا.
من جانبه، قال الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
هذا الشهر إنه في حين أن أوكرانيا مستعدة لمحادثات السلام، فإنها لن تسحب قواتها من أراض إضافية أولا مثلما طالبت موسكو.َ
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السفارة العراقية بواشنطن: قرار إلغاء تفويضات حرب العراق محطة مهمة بتطور علاقاتنا مع الولايات المتحدة
03:35 | 2025-09-11
واشنطن تلغي تأشيرات وفد السلطة الفلسطينية لحضور أعمال جمعية الأمم المتحدة
12:55 | 2025-08-29
ترامب يقدم عرضا للصين لخفض العجز التجاري مع الولايات المتحدة
01:55 | 2025-08-11
السامرائي: أهمية مواصلة الحوار البنّاء بين العراق والولايات المتحدة بمختلف المجالات
10:22 | 2025-10-23
الولايات المتحدة تلغي
قمة بودابست بين ترامب وبوتين لهذا السبب
وزارة الخارجية الروسية
فولوديمير زيلينسكي
حلف شمال الأطلسي
الولايات المتحدة
فلاديمير بوتين
وزارة الخارجية
السومرية نيوز
دونالد ترامب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
57.17%
07:38 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
سياسة
15.03%
08:01 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
08:01 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
محليات
13.99%
14:25 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
14:25 | 2025-10-29
هل سيستمر بهذا المعدل؟.. أسعار الدولار في التعاملات المسائية
اقتصاد
13.81%
09:55 | 2025-10-29
هل سيستمر بهذا المعدل؟.. أسعار الدولار في التعاملات المسائية
09:55 | 2025-10-29
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
الأكثر مشاهدة
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
اخترنا لك
خبير إيراني: العراق "مؤيد ومستفيد" من العقوبات الغربية على ايران.. كيف؟
06:58 | 2025-10-31
توتر متصاعد على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية بعد غارة على بلدة كونين
06:01 | 2025-10-31
ناشطون يطلقون وسم "قاطعوا الإمارات".. ما القصة؟
05:41 | 2025-10-31
موجة بيع المنازل بأقل من أسعارها بنسبة 40 بالمئة
05:41 | 2025-10-31
قيود على "واتس آب" و"تليغرام" لمستخدمي هذا الارقام
05:17 | 2025-10-31
كميات ساعات تجمعت وسقطت بـ10 دقائق.. الامطار تقتل شخصين بنيويورك
03:39 | 2025-10-31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.