الولايات المتحدة تلغي قمة بودابست بين ترامب وبوتين لهذا السبب

واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد ألغت القمة عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأميركي الذي أبلغ بأن لا تبدي أي استعداد للتفاوض.وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد تم تعليق خطط عقد قمة بودابست هذا الشهر بين ترامب وبوتين بعد تمسك موسكو بمطالبها، بما في ذلك تنازل أوكرانيا عن المزيد من الأراضي كشرط لوقف إطلاق النار.وبعد أيام من اتفاق ترامب وبوتين على الاجتماع في العاصمة المجرية لمناقشة كيفية إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، أرسلت مذكرة إلى تؤكد فيها على المطالب نفسها لمعالجة ما يسميه "الأسباب الجذرية" للحرب.وتشمل المطالب تنازلا عن مناطق، وخفضا حادا في حجم القوات المسلحة الأوكرانية، وضمانات بعدم انضمامها أبدا إلى (الناتو)، وفق ما ذكرته "فايننشال تايمز".وكان ترامب أكد السبت الماضي أنه لن يجري أي محادثات مع نظيره الروسي إلا إذا أبدى الأخير "جدية" في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.وندد الكرملين قبل أيام بما سماه محاولات لتقويض الحوار البناء مع واشنطن في شأن أوكرانيا.من جانبه، قال الرئيس الأوكراني هذا الشهر إنه في حين أن أوكرانيا مستعدة لمحادثات السلام، فإنها لن تسحب قواتها من أراض إضافية أولا مثلما طالبت موسكو.َ