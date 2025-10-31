ناشطون يطلقون وسم "قاطعوا الإمارات".. ما القصة؟

- دوليات



تشهد مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب غير مسبوقة ضد الإمارات، بعد تصاعد الاتهامات الموجهة إليها بدعم قوات الدعم السريع المتورطة في جرائم حرب بالسودان.





ويرى ناشطون أن ما يحدث لم يعد "اختلافا في السياسات"، بل "انكشاف لنهج يزرع باسم الاستقرار، ويمول الحروب تحت لافتة السلام".



وفي ، خصوصا في مدينة الفاشر المنكوبة، شبه مستخدمون ما يجري هناك بـ"غزة أخرى"، في ظل تدهور إنساني خطير، وتدفق مستمر للأسلحة والتمويل الخارجي الذي يغذي النزاع المسلح بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.



اتهامات دولية وحقائق استخباراتية

وفي تطور لافت، كشفت صحيفة "وول " الأمريكية، نقلا عن مسؤولين في وكالات الاستخبارات الأمريكية، أن الإمارات أرسلت شحنات متزايدة من الأسلحة، بينها طائرات مسيرة صينية متطورة، إلى قوات الدعم السريع خلال الأشهر الأخيرة.



وأضافت أن بعض هذه التقارير الصادرة في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري حددت أنواع الأسلحة المرسلة، مستندة إلى صور ميدانية وإشارات استخباراتية أكدت وجود شحنات وصلت إلى الميليشيا المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.



وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا استقصائيا أعده الصحفي مارك تاونسند، كشفت فيه أن أسلحة ومعدات عسكرية بريطانية الصنع وُجدت بحوزة جماعة تتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في السودان.



وأشارت الصحيفة إلى ملفين اطلع عليهما أثارا تساؤلات جدية حول صادرات الأسلحة البريطانية إلى الإمارات، المتهمة بدورها بنقل تلك الأسلحة إلى ميليشيا الدعم السريع.



ونقلت الصحيفة عن الخبير البريطاني في تجارة السلاح لويس قوله إن القانون البريطاني يلزم الحكومة بعدم تصدير الأسلحة في حال وجود خطر واضح بتحويل مسارها أو استخدامها في جرائم دولية.



وبحسب التقرير، عثر على أنظمة استهداف وأسلحة صغيرة ومحركات بريطانية الصنع لناقلات جند مدرعة في ساحات قتال سودانية، استخدمتها قوات الدعم السريع خلال هجماتها على مناطق مدنية، ما أسفر عن مجازر وعمليات تهجير واسعة وخلق ما وصفته بأنه أكبر إنسانية في العالم.