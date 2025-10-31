بشكل مفاجئ.. بحيرة تختفي في ظروف غامضة

تصنف بحيرة شيموزيرو الواقعة في منطقة فيتيغورسكي بمقاطعة فولوغدا، في الجزء الشرقي من مرتفعات فيبسيان، على أنها بحيرة كارستية تختفي دوريا. وتبلغ مساحتها حوالي كيلومترات مربعة، ويتم تصريف مياهها عبر قمع كارستي في قاعها.ويشير التاريخ إلى أن القرى والبلدات المحيطة بالبحيرة، والتي كانت مأهولة سابقا، أزيلت في منتصف الماضي لاعتبارها مستوطنات غير قابلة للاستمرار بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة.ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تختفي فيها بحيرة شيموزيرو؛ إذ تتميز الظاهرة بدورية طبيعية مرتبطة بتصريف المياه تحت الأرض. ولهذا الغرض، أُنشئت محمية شيموزيرو الهيدرولوجية الحكومية لمتابعة التغيرات البيئية ودراسة الظاهرة من قبل علماء المياه.