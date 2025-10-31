كيف تحول صورتك بالذكاء الاصطناعي للزي الفرعوني؟

وبدأ عدد كبير من الأشخاص في تحويل الصور الشخصية إلى صور ملكية فرعونية باستخدام أدوات ، في تعبير رقمي معاصر عن الاعتزاز بالهوية المصرية والانتماء للحضارة الفرعونية العريقة.ساهم التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي في جعل هذه الظاهرة في متناول الجميع، دون الحاجة إلى مهارات فنية متقدمة. ومن أبرز المنصات المستخدمة:* Media.io (بفلتر "AI Cleopatra")* A1.art (بأداة "AI Ancient Egyptian Fashion Generator")* Gemini وMidjourney (عبر الأوامر النصية مثل: "Make me an ancient Egyptian pharaoh")كيف تحوّل صورتك إلى ؟ (خطوات بسيطة)* اختر صورة واضحة بإضاءة جيدة وخلفية بسيطة.* استخدم منصة ذكاء اصطناعي تدعم التصاميم الفرعونية.* حمّل الصورة واختر العناصر التي تريدها: تاج ، لحية فرعونية، رداء ذهبي، خلفية الأهرامات... إلخ.* اضغط "Generate" لتوليد الصورة، ثم عدّلها إن لزم الأمر عبر تطبيقات مثل Canva أو Photoshop.* شاركها على مع هاشتاقات مثل: #أنا_فرعوني #المتحف_المصري_الكبير #EgyptianHeritageالذين شاركوا صورهم بالزي الفرعوني عبر حساباتهم على وإنستغرام، عبروا عن فخرهم بهذا الإرث الحضاري، ودعوا متابعيهم للانضمام إلى الاحتفال الرقمي.