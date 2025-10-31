الشرع "منزعج" من امتلاك مسؤولي حكومته سيارات فارهة.. ويأمرهم بتسليمها

وكشفت رويترز، عن اجتماع سابق للشرع مع مسؤولي حكومته، حيث قال فيه ان "لم أكن أعلم أن الرواتب التي تدفعها الحكومة مرتفعة إلى هذا الحد"، هذا ما قاله الشرع بعد وصول أكثر من 100 من الموالين له إلى قاعدة سابقة للمعارضة، كثير منهم بسيارات رياضية فارهة.ووفقا لمصدرين كانا من الحضور، وبخ الشرع المسؤولين وقادة الأعمال المجتمعين، وسألهم "هل نسوا أنهم أبناء "، مشيرا إلى العدد الكبير من السيارات الفخمة المتوقفة في الخارج.وعقد الاجتماع المذكور، الذي لم ترد تقارير بشأنه من قبل، في قاعدة بمحافظة إدلب شمال غربي ، بعيدا عن المقر الرئاسي الرسمي في دمشق، وبحسب المصدرين وموظفين حكوميين اثنين على دراية بما حدث، أمر الشرع الموظفين الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها "وإلا سيواجهون تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع".وقال الاثنان اللذان حضرا اللقاء لـ"رويترز"، إن عددا من المفاتيح جرى تسليمها لدى خروج الحضور في النهاية.وقالت لـ"رويترز"، إن الشرع رتب "اجتماعا وديا غير رسمي" في إدلب مع قادة سابقين ومسؤولين وشخصيات بارزة أخرى، تطرق إلى التحديات السياسية والأمنية وكذلك الحاجة إلى تغيير "ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق".وقالت الوزارة إنه "أكد على عدم التسامح مع أي شبهة فساد بين موظفي الدولة"، لكنها نفت ما ورد بشأن تسليم مفاتيح سيارات.