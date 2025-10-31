اغتيال جديد.. "إسرائيل" تواصل استهداف قادة بحزب الله في لبنان

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الجمعة، انه "هاجم في وقت سابق اليوم في منطقة كونين بجنوب وقضى على المدعو رسلان الذي شغل منصب ضابط صيانة في والذي كان يهم بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية لحزب الله"، وفق البيان.وأضاف: "أنشطة رسلان شكلت تهديدا على ومواطنيها وخرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".ولم تكف إسرائيل منذ أيام، عن تنفيذ ضربات جوية تستهدف قادة كبار في حزب الله، في خروقات واضحة لاتفاق وقف النار في لبنان.