مبعوث ترامب يتحدث عن العراق وقيادته ويكشف تفاصيل مهمته
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545544-638975101736146684.jpg
اغتيال جديد.. "إسرائيل" تواصل استهداف قادة بحزب الله في لبنان
دوليات
2025-10-31 | 08:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
316 شوهد
واصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قادة ينتمون إلى
حزب الله
اللبناني، يتهمهم بأنهم يشكلون خطراً على أمن "إسرائيل".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الجمعة، انه "هاجم في وقت سابق اليوم في منطقة كونين بجنوب
لبنان
وقضى على المدعو
إبراهيم محمد
رسلان الذي شغل منصب ضابط صيانة في
حزب الله
والذي كان يهم بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية لحزب الله"، وفق البيان.
وأضاف: "أنشطة رسلان شكلت تهديدا على
إسرائيل
ومواطنيها وخرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
ولم تكف إسرائيل منذ أيام، عن تنفيذ ضربات جوية تستهدف قادة كبار في حزب الله، في خروقات واضحة لاتفاق وقف النار في لبنان.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
حزب
الله
إبراهيم محمد
جنوب لبنان
حزب الله
إسرائيل
لبنان
