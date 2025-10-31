واشنطن تقترب من تحطيم رقم تأريخي سلبي

وأفادت شبكة " " الإخبارية بأن أعلن حتى يوم الاثنين المقبل، مما يعني استمرار أزمة التمويل حتى ذلك الموعد على الأقل، لتبلغ مدة الإغلاق 34 يوما، وهي تقترب من الرقم القياسي 35 يوما.تعود جذور الأزمة إلى فشل الجمهوريين والديمقراطيين في في التوصل إلى اتفاق حول تمويل الحكومة، حيث يستخدم الديمقراطيون أسلوب "العقيد البرلماني" (الفيلباستر) الذي يتطلب 60 صوتا على الأقل لتجاوزه، بينما دعا الرئيس أنصاره الجمهوريين إلى استخدام ما يُعرف بـ"الخيار النووي" لكسر الجمود.يذكر أن الإغلاق الحالي هو الثاني خلال ولاية ترامب.