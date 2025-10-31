الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
هنادي وليان
من
12:00 PM
الى
12:15 PM
LIVE
مبعوث ترامب يتحدث عن العراق وقيادته ويكشف تفاصيل مهمته
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545547-638975114886689253.webp
تقرير يرصد حياة اشقاء الشرع.. اثنان في مناصب حكومية والثالث يعاقب بـ"فضيحة"
دوليات
2025-10-31 | 08:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
328 شوهد
سلّط تقرير لوكالة رويترز الضوء على الدور المتنامي لأشقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، الذين باتوا يشغلون مواقع مؤثرة في الحكومة الجديدة، بينما يواجه أحدهم تحقيقات على خلفية اتهامات باستغلال النفوذ.
ووفقاً للتقرير، يتولى حازم الشرع، أحد الأشقاء الأكبر سناً للرئيس، الإشراف على ملف الأعمال والاستثمارات الأجنبية والمحلية في البلاد، بما في ذلك برامج دمج مقاتلي المعارضة السابقين في جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري.
أما الشقيق الثاني، ماهر الشرع، وهو طبيب نسائية يحمل الجنسية الروسية، فيشغل منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، حيث يرأس اجتماعات رسمية ويشارك في لقاءات رفيعة المستوى، كان آخرها مع الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
في
موسكو
هذا الشهر.
لكنّ الشقيق الأكبر الثالث، جمال الشرع، وجد نفسه في قلب حملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس نفسه، بعدما وُجهت له اتهامات باستغلال صلاته العائلية لتحقيق مكاسب شخصية.
وقالت ستة مصادر مطلعة، بينهم مسؤولون حكوميون ورجال أعمال، إن جمال الشرع أنشأ بعد تولي شقيقه السلطة مكتباً في دمشق لإدارة مشاريع متنوعة تشمل الاستيراد والتصدير والسياحة، مشيرين إلى أنه كان يُرى كثيراً في الفنادق والمطاعم الفاخرة بالعاصمة، متنقلاً في سيارة "مرسيدس" معتمة النوافذ ومن دون لوحة ترخيص.
ووفق التقرير، أصدر الرئيس الشرع في أغسطس الماضي قراراً بإغلاق المكتب ومنع الجهات الحكومية من التعامل مع شقيقه، بعد ورود شكاوى عن استغلال صلته بالرئاسة لترتيب اجتماعات مع مسؤولين ورجال أعمال.
وأكدت
وزارة الإعلام السورية
لـ"رويترز" صحة القرار، قائلة إن "جمال الشرع غير مسموح له بالعمل كجهة استثمارية أو تجارية"، مضيفة أن "الرئاسة أوضحت منذ تشكيل الحكومة أن جمال الشرع لا يشغل أي منصب رسمي".
وفي أعقاب الحادثة، عقد الرئيس السوري اجتماعاً عائلياً حضره والده البالغ من العمر 79 عاماً، حيث حذر أفراد العائلة من استغلال اسم الشرع لتحقيق مكاسب شخصية، وفق أحد الحاضرين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
03:16 | 2025-09-19
وفاة شقيقين اختناقًا داخل بئر في الشرقاط وشقيقهما الثالث في المستشفى
16:54 | 2025-08-15
تقرير امريكي: حياة العراقيين مهددة.. "وباء الشهادات المزورة" يغزو المؤسسات الطبية والسياسية
03:18 | 2025-10-07
مصرع عاملين واختناق ثالث اثناء عملهم بـ"منهول" في كركوك
12:47 | 2025-09-18
احمد
الشرع
وزارة الإعلام السورية
فلاديمير بوتين
وزارة الإعلام
وكالة رويتر
فلاديمير
الجنس
موسكو
ﻹعادة
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اعلام إسرائيلي: الموساد يستعد لخطر "قادم من العراق".. طائرات او "توغل بري"
أمن
29.6%
04:50 | 2025-10-31
اعلام إسرائيلي: الموساد يستعد لخطر "قادم من العراق".. طائرات او "توغل بري"
04:50 | 2025-10-31
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
محليات
27.81%
14:25 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
14:25 | 2025-10-29
تركيا تعلن إنجاز مشاريع بناء بـ36.5 مليار دولار في العراق وتبشر بـ"المشروع الثوري"
اقتصاد
24.89%
11:10 | 2025-10-30
تركيا تعلن إنجاز مشاريع بناء بـ36.5 مليار دولار في العراق وتبشر بـ"المشروع الثوري"
11:10 | 2025-10-30
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
17.69%
03:46 | 2025-10-30
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:46 | 2025-10-30
أحدث الحلقات
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
واشنطن تقترب من تحطيم رقم تأريخي سلبي
08:23 | 2025-10-31
اغتيال جديد.. "إسرائيل" تواصل استهداف قادة بحزب الله في لبنان
08:13 | 2025-10-31
الشرع "منزعج" من امتلاك مسؤولي حكومته سيارات فارهة.. ويأمرهم بتسليمها
08:04 | 2025-10-31
كيف تحول صورتك بالذكاء الاصطناعي للزي الفرعوني؟
07:56 | 2025-10-31
بشكل مفاجئ.. بحيرة تختفي في ظروف غامضة
07:45 | 2025-10-31
فضيحة.. فيديو مسرب يطيح بالمدعية العسكرية الإسرائيلية
07:38 | 2025-10-31
