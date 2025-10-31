ايقاف 149 حكما راهنوا على المباريات.. من عام الى 8 اشهر

وكشف التركي في بيان أن "فترات الإيقاف تتراوح بين 8 أشهر وتستمر حتى فترة عام كامل"، مشيراً إلى أن "التحقيقات ما زالت جارية بشأن 3 حكام آخرين متورطين في القضية".وقال إبراهيم حاجي رئيس الاتحاد إن "التحكيم مهنة شريفة، ومن يلطخ هذا الشرف لن يشارك بعد اليوم في كرة القدم التركية".ووضع 10 من الحكام الموقوفين أكثر من 10 آلاف رهان على المباريات، بينما قام حكم واحد بالمراهنة على أكثر من 18 ألف مناسبة، في انتهاك للحظر المفروض على مشاركة الحكام بالمراهنات على كرة القدم.