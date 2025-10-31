ترامب: الاتفاق مع الصين سيكون رائعا وطويل الأمد

وقال ، ان "الاتفاق مع سيكون رائعا وطويل الأمد"، مشير الى انه "ليس صحيحا أنني اتخذت قرارا بشأن ضرب أهداف في فنزويلا".وتابع، ان "سنقوم بتجارب للأسلحة النووية وإذا كانت دول أخرى تفعل ذلك فسنقدم على ذلك أيضا"، مبيناً ان "الاجتماعات التي أجريتها مع كانت رائعة".ولفت الى ان "الصين تعمل جاهدة على مسألة مكافحة تهريب مخدر الفنتانيل"، مؤكداً ان "سأكون سعيدا بإلغاء 10% من الرسوم الإضافية على الصين حينما نرى تقدما بشأن مواجهة الفنتانيل".